OL : Pour 5ME ils ont raté le transfert de Fekir à l'ultime seconde

Les dirigeants de Liverpool doivent se demander s'ils ont bien fait de vouloir faire les malins lors de la négociation avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert de Nabil Fekir. Car le capitaine de l'OL était vraiment tout proche de rejoindre le club de la Mersey, Nabil Fekir ayant même choisi son numéro et posé pour le site officiel des Reds. Oui mais voilà, la formation anglaise a voulu tenter un coup pour faire légèrement baisser le prix de l'international tricolore et cela a tourné au fiasco pour seulement 5ME, sur un transfert estimé à 60ME

« Liverpool avait décidé de faire baisser le prix de Nabil de cinq millions, en se réfugiant derrière un problème de cartilage du genou du joueur, qui n’était que de l’histoire ancienne et qui ne le gêne en rien pour disputer la coupe du monde », a confié, dans Le Progrès, un proche du dossier, alors que désormais on évoque une offre venue de Manchester United pour Nabil Fekir. Visiblement, du côté de Liverpool on ne connaissait pas l'âpreté de Jean-Michel Aulas lors des négociations, même si cela n'empêchera peut-être pas le joueur lyonnais de finalement rejoindre les Reds...mais probablement avec un prix supérieur de 5ME à celui qui aurait pu être payé début juin. A force de vouloir jouer avec le feu, parfois on se brûle...