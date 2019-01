OL : Pini Zahavi débarque à Lyon, et ce n'est pas que pour Genesio

Dans : OL, Mercato.

Considéré comme l’un des plus grands « dealmaker » du monde du football, Pini Zahavi est celui par qui on passe quand on veut conclure un transfert impossible.

Souvent dans l’ombre, il en est sorti en France à l’occasion de la venue de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Son influence, sa capacité à parler à tous les acteurs d’un transfert et son art du compromis ont été mis en avant. Résultat, l’homme d’affaires israélien s’est rendu compte qu’il y avait aussi de bonnes pioches à faire dans le championnat de France, qui constitue souvent un bon vivier de talents pour les plus grands européens, notamment espagnols et anglais. C’est pourquoi, comme le révélait L’Equipe dernièrement, Zahavi s’est récemment rapproché de Bruno Genesio, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais qui espère prolonger dans son club de cœur à la fin de la saison.

Mais ce choix n’est clairement pas hasardeux pour ce « Superagent », qui a commencé à travailler avec l’Olympique Lyonnais à l’occasion du transfert de Moussa Dembélé en provenance du Celtic Glasgow. Et Zahavi de profiter de ce rapprochement pour foncer sur l’une de ses prochaines proies repérées : Tanguy Ndombele. L’Israélien rêve de l’avoir dans son portefeuille, persuadé que l’international français pourrait provoquer le transfert choc de l’été prochain. Et cet intérêt de Pini Zahavi pour le milieu de terrain signifie deux choses : que le joueur a de grandes chances de changer d’air cet été, mais aussi que le montant de son transfert pourrait bien être colossal pour l’OL.