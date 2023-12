OL ‍: Pierre Sage refuse de faire cette promesse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après avoir déjà connu quatre entraineurs différents avec Laurent Blanc, Jean-François Vulliez et Fabio Grosso, l'OL a trouvé son bonheur avec Pierre Sage. Ce pourrait pourtant être quelqu'un d'autre aux commandes dans une semaine, avoue l'intérimaire lyonnais.

Trois victoires de suite, une solidarité retrouvée et des combattants sur le terrain même si la manière n’est pas toujours au rendez-vous, Pierre Sage a transformé l’OL. Neuf points en trois matchs, voilà qui permet à la formation lyonnaise de sortir la tête de l’eau, et de se sauver provisoirement à la mi-saison. Une sacrée performance alors que Lyon trainait en dernière place avec une seule victoire avant l’arrivée du technicien intérimaire, comme il aime se faire appeler. Sollicité par John Textor en personne, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star est la preuve que le propriétaire américain ne fait que des mauvais choix, car il avait tout de suite annoncé que cette solution provisoire pouvait durer.

☕ Quoi de mieux pour débuter cette matinée que le but de @LacazetteAlex nous offrant la victoire face à Nantes ? 😏🔴🔵



Ce travail de @rayan_cherki pour servir le Général 🫡#OLFCN pic.twitter.com/nzGciZVvBG — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2023

C’est bien parti pour être le cas, même si Pierre Sage est parfaitement conscient de son statut fragile comme entraineur. Malgré la belle série, l’entraineur lyonnais a refusé d’affirmer qu’il serait là dans une semaine, pour la reprise de l’entrainement après la petite trêve. « Je ne sais pas si je serai concerné pour la reprise ou pas. Je peux juste dire que je serai à l'Olympique Lyonnais mais je ne sais pas dans quelle fonction », a assuré celui qui redeviendrait directeur du centre de formation s’il venait à être remplacé comme entraineur en cette fin d’année.

Pierre Sage et le vase déjà plein

En attendant, il a entretenu un suspense qu’il ne maitrise pas, et a surtout souhaité voir des joueurs regonflés à bloc pour effectuer une belle deuxième partie de saison, avec ou sans lui. « La première chose à entretenir est leur tête, et couper avec tout ça pour partir en vacances avec de la joie, c'est beaucoup plus facile. La deuxième chose est qu'il faut qu'ils reviennent en ayant rechargé les batteries, qu'ils se reposent. Je ne sais pas encore si je serai concerné ou pas mais pour moi il n'est pas nécessaire de remplir un vase qui est déjà plein. Cela ne se joue pas sur la quantité mais sur la qualité de ce qui est fait », a livré Pierre Sage, qui va lui aussi avoir quelques jours pour couper après ce mois de décembre où il ne s’attendait pas à occuper ce poste. Mais sa réussite actuelle va certainement pousser la direction de l’OL à prolonger cet intérim déjà très intéressant, surtout que le vestiaire adhère totalement à son discours et ses méthodes.