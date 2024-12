OL ‍: Pierre Sage furieux contre ses joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage n’a pas sorti le champagne après la qualification de l’OL en 16e de finale de la Coupe de France. La victoire de son équipe face à Feignies-Aulnoye a plutôt déçu le technicien, lequel a taillé ses joueurs.

L’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en battant Feignies-Aulnoye 2-1 ce samedi. Mais la faible marge de son équipe face à des pensionnaires de National 2 a fortement déplu à Pierre Sage. Sur le site officiel du club rhodanien, le technicien de 45 ans n’a pas masqué sa déception face à la prestation de ses hommes, sous la menace d’une égalisation dans le temps additionnel et qui n’ont jamais véritablement déroulé face à un adversaire valeureux. « On n'a pas été à la hauteur de l’évènement » a lâché assez agacé l’entraîneur de l’OL au micro de la chaîne officielle du club rhodanien, avant de poursuivre.

OL : Pierre Sage sur les traces d'Alain Perrin en 2008 https://t.co/Axu1v84PwZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

« Les gens qui sont au stade ou qui sont devant la télé doivent attendre autre chose d'une équipe professionnelle. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait un bon match. Ça ressemble à notre match à Bergerac de l'an dernier. Les conditions n'étaient pas faciles mais ça n'excuse pas tout » a pesté Pierre Sage, avant de conclure. « La trêve arrive à point nommée je pense. Les joueurs ont besoin de couper et de souffler pour repartir avec plein d'énergie et gagner notre premier match de l'année 2025 ». Il est grand temps pour l’OL de partir en vacances et de revenir avec de meilleures intentions dans le jeu, c’est tout du moins ce que Pierre Sage doit espérer. Après les fêtes, les Gones accueilleront l’OL avant de se déplacer à Brest en Ligue 1.