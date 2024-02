OL ‍: Pierre Sage en danger pour la saison prochaine ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé dans l'urgence après le limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage réussit un sans-faute ou presque depuis qu'il dirige l'Olympique Lyonnais. Mais son avenir sur le banc de l'OL est très incertain.

C'est probablement l'un des meilleurs choix de John Textor depuis qu'il a racheté l'OL à Jean-Michel Aulas l'an dernier, la promotion interne de Pierre Sage au poste d'entraîneur du club rhodanien au coeur de l'automne a été payant. Arrivant aux commandes d'une équipe qui enchaînait les défaites et pointait à la dernière place du classement de Ligue 1, le directeur du centre de formation a rapidement imposé ses méthodes et son style, permettant d'abord de redresser la barre, puis de relancer réellement l'olympique Lyonnais après un mercato d'hiver à 56 millions d'euros. Mais désormais se pose la question de l'avenir de Pierre Sage, car si le patron d'Eagle Football a confirmé ce dernier jusqu'à la fin de saison, Sage n'était pas encore destiné à devenir entraîneur.

Pierre Sage doit muscler son jeu à l'OL

OL : Un discours honteux, Rothen scandalisé par Pierre Sage https://t.co/X0ErWfs9sn — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2024

A l'heure où certains se mettraient en avant et rouleraient des mécaniques, Pierre Sage reste tranquille et ne veut pas précipiter les choses. Une attitude qui est à son honneur, mais qui pourrait lui valoir en fin de saison de repartir prendre les commandes du centre de formation et de laisser sa place à un nouvel entraîneur. C'est ce que craint Nicolas Puydebois, qui estime que Sage doit muscler son jeu et endosser fermement le rôle d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et tout ce qui va avec. « Je ne veux pas qu’il se pervertisse, mais s’il garde son identité, il retournera au centre de formation en juin. Selon moi, c’est comme cela que ça va se passer. Il gagnerait à mettre le pied dans la porte. Pour l’instant, je vois encore un coach amateur, or, j’aimerais qu’il s’installe dans la continuité à l’Olympique lyonnais. Être trop humble et trop s’effacer, ça ne donne pas envie, ça ne brille pas assez. Pour qu’il conserve son poste, il faudrait donc qu’il entre un peu plus dans le costume d’un entraîneur à l’OL », prévient l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, désormais consultant pour Olympique-et-Lyonnais.com