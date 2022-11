La liste de Deschamps, un fiasco pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL a été totalement zappé par Didier Deschamps, qui a préféré piocher à l’OM en vue de la Coupe du monde. Un verdict qui n’étonne pas à Lyon, trop loin du plus haut niveau ces derniers temps.

Corentin Tolisso, Jérôme Boateng, plusieurs membres de l’effectif de l’Olympique Lyonnais ont le bonheur d’avoir été sacrés champions du monde. Mais concernant les joueurs français, le club rhodanien suivra la compétition de loin cet automne. Ce mercredi, Didier Deschamps a lâché le nom des 25 joueurs appelés à défendre les couleurs de l’équipe de France à partir du 20 novembre au Qatar, et sans surprise aucun joueur de l’OL n’en faisait partie. C’était pourtant un objectif avoué pour Corentin Tolisso, qui rêvait de retrouver son niveau de ses meilleures années au Bayern Munich pour aller défendre le titre acquis en Russie. Des joueurs comme Malo Gusto et Maxence Caqueret, tauliers des espoirs, pouvaient aussi espérer à condition de réussir un gros début de saison. Ce n’est bien évidemment pas le cas vue la forme actuelle de l’OL. Même chose pour Alexandre Lacazette, rayé de la liste mais qui pouvait croire au miracle en cas de retour tonitruant.

Les Lyonnais se font rares en Bleu

C’est donc un chou blanc total, et cela fait très longtemps que l’OL n’avait pas connu ça. Depuis les années 2000 et les titres du club rhodanien, il n’y a eu qu’un seul tournoi majeur sans joueur lyonnais en équipe de France. En 1998, les Bleus avaient raflé le titre sans faire appel à un seul membre de l’OL, et progressivement l’habitude a été prise avec la présence de Grégory Coupet en 2002, Wiltord, Govou, Malouda, Abidal et Coupet en 2006, Lloris, Toulalan, Réveillère et Govou en 2010 et Nabil Fékir en 2018. 2014 fut donc le seul trou noir de l’OL chez les Bleus dans les grands rendez-vous, même si Didier Deschamps ne regarde plus trop à Lyon ces dernières années. Léo Dubois est le dernier joueur rhodanien à avoir été sélectionné, et il n’avait déjà pris personne lors du denier Euro. Un fiasco qui n’étonnera toutefois pas, car si l’espoir était bien présent, puisque même Moussa Dembélé estimait avoir ses chances, les derniers mois de l’OL ont certainement totalement plombé les chances des joueurs du club de Jean-Michel Aulas. Sans Ligue des Champions, il n’y a pas que les rentrées d’argent qui s’envolent, mais le niveau international s’éloigne inévitablement.