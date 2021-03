OL : Pierre Ménès stoppe la folle rumeur Benzema

Dans : OL.

Depuis les récents propos de l'ancien agent de Karim Benzema sur le désir toujours affirmé de l'attaquant de revenir à l'OL, les supporters lyonnais veulent croire au miracle. Pas Pierre Ménès.

« Depuis qu’il est parti de Lyon, Karim n’a qu’une envie, c’est de revenir à Lyon (…) C’est dans un coin de sa tête. Ouais je pense que c’est possible. S’il a les jambes et qu’il se dit que c’est le moment d’y aller et qu’il y a de quoi faire quelque chose de bien, il reviendra ». En prononçant ces mots en juillet 2020, Karim Djaziri, qui n’est plus le représentant de Karim Benzema, mais est resté un très proche de l’attaquant français, savait qu’il allait mettre le feu du côté de l’Olympique Lyonnais. Et c’est une évidence, nombreux sont les supporters de l’OL à croire à un retour possible de celui qui a marqué dimanche contre l’Atlético Madrid un superbe et précieux but pour le Real Madrid. L’idée même de voir Karim Benzema au Groupama Stadium, lui qui n’y a jamais mis les pieds, à de quoi faire saliver les amateurs de football et encore plus les fans lyonnais. Mais pour Pierre Ménès, tout cela n’est qu’un doux rêve qui ne se réalisera pas.

Benzema c'est plus sexy à Madrid qu'à Lyon

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a expliqué pourquoi il ne croyait pas au retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais. « Je pense que quand t’es un joueur de foot, et que tu es titulaire au Real Madrid, tant que tu es titulaire au Real tu n’as pas envie d’aller ailleurs, que tu sois Karim Benzema avec ton attachement bien compréhensible au club de l’OL. Non seulement Karim est titulaire à Madrid, mais c’est le meilleur joueur de l’équipe. Donc pourquoi faire ça, c’est une régression sportive. Alors il le fera peut-être dans un an ou deux, il ne le fera peut-être jamais. Mais il ne faudrait pas qu’il devienne le Drogba de l’OL même s’il a plus joué à Lyon que Drogba à l’OM. Alors évidemment si le Real Madrid achète Haaland ou Mbappé cela peut changer sa réflexion, mais là il est très bien où il est », explique le consultant de Canal+ concernant cette hypothèse d’un retour de Karim Benzema au sein du club de Jean-Michel Aulas.