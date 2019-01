OL : Pierre Ménès pose la question qui tue sur cet OL à deux visages

Dans : OL, Ligue 1.

Comme souvent lors des grandes affiches, l’Olympique Lyonnais s’est montré à la hauteur de l’événement contre Saint-Etienne, dimanche soir à Geoffroy-Guichard.

En effet, les Gones l’ont emporté grâce à un but de Moussa Dembélé dans le temps additionnel (1-2). Un succès qui confirme que les hommes de Bruno Genesio réussissent très bien contre les gros, mais éprouvent toutes les peines du monde face aux adversaires plus modestes. Un double visage qu’il va absolument falloir corriger selon Pierre Ménès, lequel estime que l’OL terminera deuxième sans trop de difficultés. A condition de gommer ce vilain défaut. Lyon en est-il capable ? Le journaliste de Canal Plus l’ignore…

« Finalement, l’OL a pris l’avantage en toute fin de match avec un magnifique but de la tête de Dembélé suite à un centre de Dubois. Lyon a donc confirmé son double visage cette saison : cette équipe gagne les matchs à enjeu et faute face aux équipes à sa portée. Si les Lyonnais parviennent à corriger ce défaut, ils finiront très tranquillement à la deuxième place de cette Ligue 1. Quoi qu’il en soit, c’était vraiment un bon match. On a bien kiffé ce 118e derby ! » a expliqué sur son blog un Pierre Ménès globalement emballé par la performance lyonnaise, mais qui sait que les partenaires de Nabil Fekir sont capables de passer à côté de leur prochain match à Amiens, un adversaire pourtant largement à sa portée. D’où la difficulté de juger le réel niveau des Gones cette saison…