Clash remporté, Matic débarque fièrement à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parti au bras de fer, Nemanja Matic a fini par obtenir gain de cause. Le Stade Rennais a en effet accepté de transférer son milieu de terrain à l’Olympique Lyonnais. Dans les prochains jours, le Serbe passera sa visite médicale avant de s’engager avec le club rhodanien.

Cette fois, c’est sans doute la fin du feuilleton Nemanja Matic. Alors que Besiktas est entré dans la course pour arracher sa signature, le milieu du Stade Rennais devrait bien signer à l’Olympique Lyonnais. Une grande satisfaction pour le Serbe qui a toujours considéré le club rhodanien comme sa priorité. A son retour de vacances cet hiver, l’ancien joueur de la Roma avait annoncé ses envies d’ailleurs à ses dirigeants.

Matic a fait craquer Rennes

En cause, la scolarité de ses enfants qui ne peuvent pas profiter d’une école internationale à Rennes, contrairement à ce qui avait été promis au moment de son arrivée l’été dernier. L’Olympique Lyonnais y a vu l’opportunité de recruter un atout expérimenté et précieux dans la course au maintien, mais s’est d’abord heurté au refus catégorique du Stade Rennais. Le club breton ne se voyait pas renforcer une écurie toujours perçue comme un concurrent direct en Ligue 1. Finalement, la pression mise par Nemanja Matic, qui s’était absenté quelques jours, a incité ses dirigeants à négocier avec l’Olympique Lyonnais.

🚨Nemanja Matić va signer à l’OL 🔴🔵



Les deux clubs ont trouvé un accord ✅



🔹Son choix numéro 1 depuis quelques semaines malgré l'intérêt récent de Besiktas



C’est la fin du feuilleton ❗️ pic.twitter.com/cRPzmpRJcs — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 25, 2024

Plusieurs sources annoncent ainsi son transfert imminent à hauteur de 3 millions d’euros. Attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale, le milieu de 35 ans devrait s’engager avec les Gones jusqu’en 2026. Nemanja Matic deviendra la cinquième recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais après Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et l’attaquant nigérian Gift Orban. De son côté, le Stade Rennais avait déjà assuré ses arrières. Conscients du départ inévitable du joueur mécontent, les Rouge et Noir ont déjà bouclé l’arrivée de l’ex-Rémois Azor Matusiwa pour 20 millions d’euros (bonus compris).