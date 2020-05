OL : Pierre Ménès dénonce les bourdes XXL de Juninho

Dans : OL.

Lyon enchaine les mauvais choix et c'est signé Juninho selon Pierre Ménès, sans pitié avec le directeur sportif de l'OL.

Nouveau patron du secteur sportif au début de la saison, Juninho est arrivé avec un entraineur dans ses valises. Les premières semaines de Sylvinho ont été idéales, avant que tout ne s’écroule brutalement. Le technicien brésilien a fini par être limogé, et Rudi Garcia a été choisi à la surprise générale pour le remplacer. Deux choix que Jean-Michel Aulas a toujours expliqués comme étant du ressort de son directeur sportif. Cela fait donc deux erreurs note Pierre Ménès, pour qui Juninho ne sait visiblement pas choisir ses entraineurs.

« J’ai un peu de mal à juger la saison de l’OL car elle s’est arrêtée à un moment où rien n’était joué. Il y a eu les blessures de Depay et Reine-Adelaïde qui ont beaucoup pesé et n’étaient pas de leur volonté. Maintenant, là où Juninho s’est planté, c’est dans le choix de Sylvinho. Je ne suis pas certain que le choix de Rudi Garcia soit non plus un triomphe. Parce que, même si le visage est un peu plus offensif qu’avec Sylvinho, les matchs étaient quand même de faible qualité », a estimé le chroniqueur de Canal+, pour qui le choix de l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas vraiment amélioré les choses à Lyon. Réponse définitive la saison prochaine, puisqu’il est désormais acquis que Rudi Garcia va poursuivre l’aventure à l’OL, avant une possible révolution en juin 2021.