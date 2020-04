OL : Pierre Ménès complimente à sa façon le « menteur » Aulas

Dans : OL.

Grandement apprécié par les supporters lyonnais depuis des années, Jean-Michel Aulas est toutefois loin de faire l’unanimité chez les observateurs du football français.

Il est notamment reproché de manière très régulière à Jean-Michel Aulas sa communication à l’image de Daniel Riolo, lequel critiquait sévèrement le président rhodanien il y a quelques semaines. « Défendre son club, ça ne veut pas dire attaquer les autres, tenir des propos scandaleux, chercher à enfoncer les autres… Ça fait longtemps qu’Aulas est dépassé par les évènements. Sa communication dessert son club plus qu’autre chose. Là, il s’est tiré la dernière balle dans le pied. La plupart des supporters de Lyon doivent avoir honte » expliquait le journaliste de RMC. Ces dernières heures, c’est Pierre Ménès qui a été interrogé sur Jean-Michel Aulas via son compte Instagram.

Et s’il reconnait que « JMA » est le meilleur président français, le consultant de Canal + a toutefois balancé quelques scuds à l’égard du boss de l’Olympique Lyonnais. « Jean-Michel Aulas est à la fois le meilleur et le pire président du football français. C’est un despote, c’est un menteur, il est de mauvaise foi… Tout ça, c’est pour les défauts. Mais il joue avec son pognon. C’est déjà très louable. Il a construit un stade avec ses sous, et il a des gens autour de lui bien évidemment » a lancé le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui Jean-Michel Aulas a de nombreuses qualités, qui font de lui l’un des tous meilleurs dirigeants français… mais également des défauts tenaces. Une nouvelle fois, c’est la communication de Jean-Michel Aulas qui est mise en avant et qui lui est massivement reprochée, même si les supporters lyonnais préfèreront retenir que leur président a fait de l'OL l'une des places fortes du football français à la seule sueur de son front.