OL : Riolo et Aulas s'embrouillent à cause… d’Eyraud

Dans : OL.

Depuis la suspension de la Ligue 1 et des Coupes d’Europe, les présidents de clubs n'hésitent pas à monter au front pour défendre leurs formations et leurs idées. C'est notamment le cas de Jean-Michel Aulas du côté de l'OL.



En cette période de crise sanitaire, tous les présidents de L1 ou presque ont eu la parole. Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence pour rétablir quelques vérités, et notamment pour démentir une potentielle vente de l’OM par Frank McCourt. Mais tout au long de cet entretien accordé à L'Équipe, le président de Marseille a un peu trop fait de blabla, ce qui a eu le don d’agacer Daniel Riolo. « Soyez direct ! Arrêtez de mettre de la crème ! Il faut dire les choses. L’interview d’Eyraud est pas mal dans sa globalité, mais avant de répondre aux questions, il enrobe, il met de la chantilly, il met de la pommade, il cire le cul… Pffff », a lancé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Une déclaration qui a fait mouche chez… Jean-Michel Aulas.

« Ça aurait été très étonnant que cet être supérieur, qui a tellement de références pragmatiques comme joueur, entraîneur ou dirigeant de club, traite différemment les présidents de clubs : pauvre France, triste dégringolade ami Daniel », a déblatéré, sur Twitter, le président de l’OL. Une réponse cinglante que Riolo a ensuite pris avec humour. « Que de compliments ! Pour une fois. 1/ on est ami. 2/ dégringolade bah ça veut dire que j’étais en haut un jour. 3/ pas de mention d’un boss pour me faire virer ! Ouah merveilleux on avance bien ! Sinon comme d’habitude, le mieux c'est d’écouter pas le petit bout sur Twitter ! Merci. Dans y’a pas de potes et y’a surtout pas d’ennemis ! », a alors rétorqué le trublion de RMC, qui continue donc son bras de fer avec Aulas, même en cette période sans match… Comme quoi, le foot ne s'arrête jamais.

@OL @LFPfr @FFF @premiereligue1 @UCPFoot Ç’aurait été très étonnant que cet être supérieur , qui a tellement de références pragmatiques comme, joueur ,ou entraîneur et dirigeant de clubs traite différemment les présidents de clubs:pauvre France, triste dégringolade ami Daniel 👎 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 16, 2020