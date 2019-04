OL : Pierre Ménès balance sur Ndombele, le PSG mérite mieux

Dans : OL, Mercato, PSG.

International français après sa très bonne première partie de saison, Tanguy Ndombele a montré qu’il avait les capacités pour évoluer au très haut niveau.

Des qualités qui n’ont pas échappé aux recruteurs de plusieurs clubs européens de premier rang, ce qui explique que son nom soit régulièrement évoqué à la Juventus, en Premier League ou bien au PSG. Jean-Michel Aulas a récemment ouvert la porte à Paris si jamais le club de la capitale est réellement désireux de négocier son transfert. Mais Pierre Ménès ne le conseille clairement pas aux Parisiens, lui qui estime que le milieu de terrain se repose déjà sur ses lauriers et ne montre pas l’implication d’un joueur désireux de continuer sa progression.

« Ndombele au PSG ? Je n’y crois pas. Je n’aime pas son comportement et puis, il est bien moins utile quand le physique ne suit plus, comme depuis 2 mois. S’il a quitté Lyon mentalement ? C’est totalement anormal. Le mec était à Amiens il y a un an et demi », a balancé le consultant de Canal+, pour qui Tanguy Ndombele ne finit pas sa saison de belle manière à Lyon, et pourrait le payer directement cet été au mercato. Cela n’empêche toutefois pas l’OL d’espérer une vente record.