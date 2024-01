L'OL assommé dans un dossier à 10 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'active ces dernières heures sur le marché des transferts. Le club rhodanien cible notamment Rade Krunic, en difficulté du côté de l'AC Milan.

La direction de l'OL sait qu'elle aura besoin de joueurs de talent et dotés d'expérience pour sauver sa peau le plus rapidement possible en Ligue 1 cette saison. Les Gones auront à peu près 50 millions d'euros de budget pour rafistoler les choses. Le milieu de terrain est un chantier prioritaire pour l'Olympique Lyonnais. Parmi les joueurs qui intéressent fortement les Rhodaniens : Rade Krunic. Le joueur de l'AC Milan est frustré par son manque de temps de jeu en Lombardie et n'est pas contre un départ. Selon Calcio Mercato, Milan a donné l'autorisation à son agent de discuter avec des clubs au mercato. Et il s'avère que les deux clubs les mieux placés pour rafler la mise sont l'OL et Fenerbahce.

L'OL aura fort à faire...

Le média italien rappelle que Krunic était d'ailleurs proche de s'engager dans le club turc l'été dernier mais que la pénurie de joueurs dans l'entrejeu du Milan l'avait contraint à rester. Mais les retours de blessures portent préjudice au Bosnien, qui n'est pas contre un départ de Milan. Logiquement, Fenerbahce pointe de nouveau le bout de son nez et veut boucler un deal cet hiver. Le club d'Istanbul devra néanmoins faire avec la concurrence de l'OL, qui veut aussi tenter sa chance. Pour Sempre Milan cependant, il sera dur d'avoir le dernier mot face à Fenerbahce, qui s'était déjà mis d'accord contractuellement avec Krunic il y a quelques mois. Pour rappel, le joueur de 30 ans, en fin de contrat en 2025, est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros. En cas d'échec dans le dossier, l'OL a d'autres pistes comme par exemple, Baptiste Santamaria ou encore Nemanja Matic.