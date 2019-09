OL : Pierre Ménès allume Aouar, symbole du mal lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Encore une fois accroché ce vendredi soir à Amiens, l’Olympique Lyonnais déçoit en ce début de saison.

Si les deux premiers résultats encourageants permettent encore à la formation de Sylvinho d’être dans la première partie de tableau, la courbe est en train de s’inverser. Après les bonnes résolutions du début de saison, tout s’est envolé et notamment en ce qui concerne les efforts et les implications. Et il y a un joueur qui symbolise cette mauvaise spirale, c’est Houssem Aouar selon Pierre Ménès, qui accuse l’international espoir français de jouer à l’économie.

« Dans le premier acte, les hommes de Sylvinho avaient pourtant fait le boulot en répondant au coup franc de Jallet par deux jolis buts de Dembélé. Mais la deuxième période des joueurs de l'OL est indigne d'une équipe qui vise une place en Ligue des Champions. Il y a trop de joueurs qui ne font pas assez d'efforts, à commencer par Houssem Aouar, qui a évidemment du talent plein les pieds mais qui ne court pas. On sait que Sylvinho veut changer ça mais ça ne va pas être facile. En tout cas, on verra certainement un autre visage de Lyon dimanche prochain contre le PSG », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog. Avec le début de la Ligue des Champions et la réception du PSG dans la foulée, il va falloir en effet se réveiller, même si l’un des objectifs de la nomination de Sylvinho était justement de voir un OL plus solide sur l’ensemble du championnat, et pas que dans les gros matchs.