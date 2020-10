OL : Pierre Ménès adoube Depay, le héros de Lyon

Dans : OL.

Dans une petite forme avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié son déplacement à Strasbourg ce dimanche après-midi.

Malgré le réveil des Alsaciens en seconde mi-temps, l’OL est parvenu à conserver son avance et s’est imposé (3-2) à La Meinau. Une bonne nouvelle pour la formation de Rudi Garcia, qui a enfin retrouvé la victoire en Ligue 1. Durant cette rencontre, l’ancien coach de l’OM a pu s’appuyer sur un très grand Memphis Depay. Certes, l’international néerlandais n’a pas marqué. Mais à Strasbourg, le joueur courtisé par le FC Barcelone était en très grande forme puisqu’il a distribué trois passes décisives en une mi-temps. De quoi réjouir et emballer Pierre Ménès, plutôt séduit par la prestation des Lyonnais face au Racing.

« Strasbourg peut gagner des matchs à condition de jouer l’attaque. En même temps c’était le meilleur match de l’OL cette saison avec le grand retour de Depay (3 passes décisives) » a publié le chroniqueur de Canal Plus via son compte Twitter. Une manière d’encourager les joueurs du Racing Club de Strasbourg et de féliciter ceux de l’Olympique Lyonnais, et plus particulièrement le capitaine néerlandais des Gones. Bien que déçu par son transfert avorté au FC Barcelone au mois de septembre, l’ancien attaquant de Manchester United est apparu très concerné à l’occasion de ce match de la septième journée de Ligue 1. Exemplaire dans son comportement, l’attaquant de l’OL s’est remis en scelle sportivement avec une performance aboutie. De bonne augure pour Rudi Garcia, qui aura impérativement besoin d’un grand Memphis Depay afin d’atteindre ses objectifs en Ligue 1 cette saison. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a récemment répété que l’Olympique Lyonnais devait se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions à l’issue de la saison…