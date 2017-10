OL : Depay a régalé, Lopes en redemande déjà !

Dans : OL, Ligue 1.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais dimanche face à Troyes (0-5) en l’absence de Nabil Fekir, préservé, Anthony Lopes a forcément apprécié la démonstration rhodanienne dans l’Aube. Surtout, l’international portugais a aimé le match réalisé par Memphis Depay. Après la rencontre, le gardien de l’OL a demandé à l’ancien ailier de Manchester United de réaliser ce genre de match plus souvent. Ce sera difficile…

« Nous sommes satisfaits de la victoire et de la manière avec cinq buts marqués et aucun encaissé. Il y a quand même encore pas mal de choses à régler, on doit être plus sérieux jusqu’à la fin du match (...) Depay ? Ce triplé va lui faire énormément de bien. Il a été pas mal pointé du doigt récemment donc ça va lui redonner beaucoup de confiance. On veut voir ce Memphis-là à chaque match ! » a lancé le Portugais après la rencontre. Une chose est sûre, l’international néerlandais aura l’occasion de reproduire ce genre de match puisqu’il semble clairement avoir regagné sa place dans le onze de départ de Bruno Génésio. A lui de confirmer dès le week-end prochain à l’occasion de la réception du FC Metz.