L1 : Lyon se fait peur mais gagne à Strasbourg !

Dans : Ligue 1.

Strasbourg - Lyon : 2-3

Buts pour Strasbourg : Diallo (44e) et Aholou (55e)

Buts pour l'OL : Kadewere (12e), Toko-Ekambi (25e, 42e)

Malgré une avance de trois buts au bout de quarante minutes, l’OL s’est fait peur mais s’est imposé sur la pelouse de Strasbourg (3-2).

L’entame de match des hommes de Rudi Garcia était tout simplement parfaite puisque les Gones parvenaient à ouvrir le score avant le quart d’heure de jeu grâce à Kadewere, qui inscrivait son premier but sous les couleurs de l’OL. L’avance était rapidement de trois buts grâce à un doublé de Toko-Ekambi, tandis que Memphis Depay réalisait une masterclass avec trois passes décisives. Mais avant le repos, l’OL se faisait surprendre par Strasbourg, qui réduisait la marque par l’intermédiaire de Diallo.

En seconde période, les Alsaciens donnaient tout pour revenir au score et pensaient tenir le bon bout lorsque Jean-Eudes Aholou inscrivait le second but du Racing à la 55e minute. Mais malgré quelques belles occasions, dont une tête d’Ajorque, superbement détournée par Lopes, les Lyonnais parvenaient à conserver leur avance. En attendant la suite de cette septième journée, les partenaires de Moussa Dembélé remontent à la septième place de la Ligue 1.