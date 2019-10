OL : Pierre Ménès accuse Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Ragaillardi par la victoire de l'Olympique Lyonnais mercredi à Leipzig en Ligue des champions, Sylvinho pensait pouvoir définitivement faire taire les critiques en portant son équipe à la victoire dimanche soir à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne. Mais après une prestation insipide, l'OL a craqué en fin de match, et désormais l'entraîneur brésilien se trouve seul face à ses responsabilités. Pour Pierre Ménès, il est évident que Sylvinho est totalement fautif, le coach brésilien ayant voulu imposer un style qui ne colle pas au jeu lyonnais. Et le consultant de Canal+ sent que l'avenir pourrait être sombre pour celui qui est arrivé cet été dans les valises de Juninho. Pierre Ménès ne serait même pas étonné de voir Sylvinho être débarqué pendant la trêve internationale.

« Côté lyonnais, ce qui pose débat c’est évidemment la tactique choisie par Sylvinho, avec un schéma frileux et des joueurs bridés à la relance et qui semblent avoir l’interdiction de prendre le moindre risque avec la balle (...) Ceci est totalement contraire à l’ADN de l’Olympique Lyonnais, qui a toujours été une équipe déséquilibrée vers l’avant. Une équipe qui prend des risques. Une équipe qui marque des buts (...) Lyon a pris trois points lors des sept derniers matchs. C’est la pire équipe de Ligue 1 sur cette période. Je pense que la trêve internationale qui arrive va être très longue entre Saône et Rhône. Parce que les choses sont claires après ce derby qui laisse l’équipe à la 14e place du classement, avec un seul point d’avance sur la lanterne rouge. Sylvinho ne peut pas continuer comme cela. Soit il revient à un schéma de jeu plus conforme à l’identité lyonnaise et obtient très vite des résultats, soit il va sauter », annonce, sur son blog, Pierre Ménès, qui n'aura peut-être pas longtemps à attendre avant d'avoir une réponse.