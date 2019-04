OL : Pierre Ménès accuse JM Aulas d'une faute grave à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En l'espace de quelques jours, l'Olympique Lyonnais a pris un double KO devant ses supporters, ces derniers étant désormais exaspérés, à l'image des banderoles exhibées samedi du côté des Bad Gones. Après la défaite face à la lanterne rouge, qui ne l'est plus depuis son passage au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas semblait avoir du mal à analyser les événements, le président de l'OL préférant se focaliser sur l'attitude du public. Mais pour Pierre Ménès, JMA est le premier responsable de la déconfiture lyonnaise.

Et sur son blog, le consultant de Canal+ a dit ce qu'il pensait de cette invraisemblable coup de chaud à Lyon. « Les Lyonnais ont beaucoup tiré au but et ont eu pas mal d’occases. Mais où est Aouar ? Où sont Depay et Ndombélé entrés en jeu en cours de match ? Je veux bien que tout soit de la faute de Génésio, qui est aussi responsable de la situation. Mais Jean-Michel Aulas a fait une erreur dont il ne mesure pas l’impact avec cette conférence de presse ubuesque de mardi soir dernier. Lui qui avait toujours protégé son coach a sonné l’hallali contre lui. L’ambiance en fin de match était ahurissante, avec des « olés » sur les passes dijonnaises et des sifflets pour les Gones. Franchement, je pense que Lyon a perdu beaucoup plus qu’un match hier après-midi », prévient Pierre Ménès, qui estime que quelque chose s'est cassé lors de cette fameuse conférence de presse après Lyon-Rennes.