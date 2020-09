OL : Pierre Ménès a une terrible nouvelle pour Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a du retard à l'allumage en ce début de saison de Ligue 1. Et pour Pierre Ménès il est impossible de voir les choses aller dans le bon sens à l'OL.

« Quand on est l’Olympique Lyonnais, 5 points sur 12 c’est tout simplement inadmissible ». Non ce n’est pas Pierre Ménès qui s’est ainsi emporté contre l’OL, mais Anthony Lopes après le nul concédé par son équipe vendredi dernier face à Nîmes. Après un parcours totalement bluffant en Ligue des champions, l’équipe de Rudi Garcia a repris ses mauvaises habitudes en Ligue 1 et cela commence déjà à chauffer pour le technicien lyonnais. Pour Pierre Ménès, il est clair que l’OL ne carbure pas bien et le consultant de Canal+ ne croit pas du tout que le mercato estival, qui s’achève dans deux semaines, inversera la tendance pour le club de Jean-Michel Aulas et de Juninho.

Dans PierrotFaceCam, Pierre Ménès a confié ses énormes doutes au sujet de la saison de l’Olympique Lyonnais. « On ne peut pas oublier que la ligne d’attaque de l’OL est sur le départ, Dembélé ne veut pas rester et Depay est déjà parti. Ça joue évidemment sur les prestations de ces deux joueurs qui sont plus qu’insuffisantes (…) Il y a aussi le cas Aouar. Je pense que dans tous les cas l’OL terminera ce mercato affaibli, que ce soit qualitativement ou quantitativement (…) Il faut arrêter de croire que le centre de formation de Lyon va palier à toutes ces absences. Moi je suis assez inquiet pour cette saison pour l’OL. C’est une équipe qui manque de personnalité et de simplicité », a confié un Pierre Ménès déprimant pour les fans de l’Olympique Lyonnais.