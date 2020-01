OL : Piatek toujours ciblé, Lyon prépare un gros coup

Dans : OL.

Mardi soir, Jean-Michel Aulas indiquait sur RMC que le mercato hivernal était compliqué pour l’Olympique Lyonnais, en quête d’un joueur offensif afin de compenser les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay.

« On va essayer aussi de faire un effort durant ce mercato hivernal mais c’est compliqué, ce n’est pas la période la plus favorable pour faire des acquisitions pertinentes » expliquait notamment le boss de l’OL, bien conscient que le mercato de janvier est celui de tous les dangers pour des clubs dans l’urgence comme c’est le cas de Lyon. Néanmoins, les Gones restent à l’affût de la moindre opportunité cet hiver et selon les informations de Calcio Mercato News, l’actuel 7e de Ligue 1 n’a pas abandonné la prestigieuse piste menant à Krzysztof Piatek.

Eblouissant la saison dernière en Série A, l’avant-centre du Milan AC connaît une saison de la confirmation bien plus délicate. Et ce n’est pas la récente signature de Zlatan Ibrahimovic en Lombardie qui va l’aider à retrouver la lumière, raison pour laquelle Lyon souhaite s’immiscer dans ce dossier et réaliser le gros coup du mercato hivernal selon le média italien. Par ailleurs, il est indiqué que le n°9 du Milan AC a d’ores et déjà refusé plusieurs destinations sous la forme de prêt, lui qui attend une offre satisfaisante pour quitter San Siro. Reste à voir si Lyon a le profil pour l’emballer, malgré la présence d’un buteur confirmé comme Moussa Dembélé dans son effectif...