OL : Peter Bosz viré ? C'est non à l'unanimité !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même pas un an après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz est dans une situation compliquée, au point même que son départ est envisagé.

La défaite de Lyon à Monaco a replongé le club de Jean-Michel Aulas dans le doute, et Peter Bosz n’échappe plus aux critiques, l’entraîneur néerlandais semblant s’enfermer dans des choix tactiques de plus en plus complexes à comprendre. Même les supporters les plus acharnés de Bosz ont désormais des doutes, et cela alors même que l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam faisait l’unanimité lorsqu’en juin dernier il a été nommé pour remplacer Rudi Garcia. La situation est tendue du côté de l’OL, et tout le monde attend que Jean-Michel Aulas s’exprime clairement sur le cas de Peter Bosz, le président lyonnais ayant récemment fait savoir qu’il se donnait jusqu’à fin février pour décider de l’avenir de ce dernier. C’est dans ce climat que sur le plateau l’Equipe de Greg on a fait le « procès » de Peter Bosz, et à l’unanimité les consultants et journalistes ont estimé que ce dernier ne devait pas être limogé.

Bosz doit avoir une chance de plus avec Lyon

Suite au licenciement de #Petkovic, Peter #Bosz est désormais le pire entraîneur de Ligue 1 selon les notes du journal L'Équipe. pic.twitter.com/NHvzATlYAU — Inside Gones (@InsideGones) February 7, 2022

Pour Jérôme Alonzo, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais mérite qu’on lui laisse un peu plus de temps avec ses nouveaux joueurs., « Il ne faut pas que Jean-Michel Aulas se sépare de Peter Bosz, du moins pas encore. Il faut voir l’apport des renforts, on est tous d’accord pour dire que le mercato d’hiver lyonnais est intéressant, donc je pense qu’avec Ndombélé et Faivre ça peut le faire. Cependant, je reste persuadé que le podium ça sera compliqué pour les Lyonnais (…) Les victoires de janvier et février ne sont pas suffisantes pour se dire qu’il y avait une vraie dynamique et que le podium est à portée de fusil, mais je pense qu’il faut garder Peter Bosz. On va voir ce qu’il va donner avec ce nouvel effectif », a confié l’ancien gardien de but.

Pour Olivier Rouyer, même si Peter Bosz le déçoit, le timing ne permet pas à l’Olympique Lyonnais de faire une nouvelle révolution sur son banc. « Si tu ne changes pas d’entraîneur maintenant, tu ne le changeras plus. Ça serait ridicule de changer de coach fin février, car cela voudrait dire que tu vires Peter Bosz car tu as trop de points de retard. Il faut seulement savoir quelles sont désormais les ambitions de l’Olympique Lyonnais, tout est lié à cela. Moi je l’aimais bien, mais il perd son crédit en faisant de drôles de compositions d’équipe », explique le consultant de la chaîne sportive. Une opinion partagée par les journalistes présents sur le plateau, aucun ne souhaitant le départ immédiat du technicien lyonnais.