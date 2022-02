OL : Peter Bosz sauvé, Aulas ne change rien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la réception de Nice, Jean-Michel Aulas a tenu à apporter un soutien sans faille à Peter Bosz. L'ultimatum de février semble être définitivement levé pour l'entraîneur lyonnais.

La défaite de l’OL à Monaco n’a visiblement pas plus entamé que cela la confiance du président lyonnais en son entraîneur. Et si en décembre dernier, Jean-Michel Aulas avait clairement menacé Peter Bosz en affirmant qu’il ferait un bilan fin février afin de savoir si le technicien néerlandais était l’homme de la situation, le patron du club rhodanien a visiblement décidé qu’il n’y avait plus lieu de fixer un ultimatum comptable au successeur de Rudi Garcia. Alors que l’Olympique Lyonnais est actuellement 8e au classement de Ligue 1 avec 8 points de retard sur son adversaire de samedi, l’OGC Nice, JMA n’a désormais aucun doute que ce match va relancer définitivement son club et pour cela il mise sur Bosz et personne d’autre. En conférence de presse, le président de l’OL a tenu à mettre les choses au point et demandé aux supporters de faire l’union sacrée derrière l’équipe et son staff afin de battre Nice et de se lancer dans une remontée fantastique.

Lyon va tout casser, le patron de l'OL est confiant

Jean-Michel Aulas est optimiste et il veut que cela soit également le cas de ceux qui aiment l’Olympique Lyonnais. Et pour cela, il a donné quelques arguments. « Si vous voulez me faire dire que l’on s’est trompé dans la compo à Monaco, je n’irais pas jusque-là. Ceci étant, on a des joueurs qui sont arrivés au mercato et qui, contre Monaco, ont montré toutes leurs qualités en deuxième période. En plus, on va récupérer Karl Toko-Ekambi, donc on aura du potentiel offensif, ce qui nous a manqué ces dernières semaines (…) Je suis optimiste, je suis convaincu, et je me risquerai à le dire au coach et aux joueurs, que ça va être un grand jour samedi. Nice est devant nous, mais on a tout pour se relancer (...) J’ai confiance dans nos joueurs, dans le coach. Ce sera le point de départ. Il reste 15 matches. On va faire ce qu’il faut. Ce sera une montée en puissance avec le championnat. Et là, on va attaquer l’Europe. Que de belles choses nous attendent quand on voit les équipes qui arrivent par la route C1 en C3. Croisons les doigts », a lancé un Jean-Michel Aulas à 48 heures d'un match clairement décisif pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 face à une équipe de Nice qui sera dopé par sa victoire en Coupe de France face à l'OM.