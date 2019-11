OL : Lyon est toujours plus riche, Aulas s’en frotte les mains

Dans : OL.

Lors de sa prochaine intervention devant les médias, Jean-Michel Aulas aura de nouveaux arguments à faire valoir en faveur de son Olympique Lyonnais.

À défaut d’avoir un bon bilan sportif, le club rhodanien étant quatorzième de la Ligue 1 après 13 journées, l’OL a les finances dans le vert. Jeudi, OL Groupe a effectivement publié son activité économique lors du premier trimestre de l'exercice 2019-2020. Selon la société de gestion regroupant les différentes activités du club et de la marque, les chiffres sont plus que positifs. Puisqu’entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires de Lyon est de 126,4 millions d'euros, ce qui représente une progression de 33 % par rapport à la saison passée. Des montants records boostés par plusieurs domaines.

Dont les transferts sortants (Ndombele à Tottenham, Mendy au Real ou Fekir au Betis...), qui ont rapporté 81 % de plus qu’en 2018. La billetterie a aussi fait un bond en avant pour atteindre les 9,1 millions d'euros (+ 14 %), grâce notamment aux entrées en Ligue des Champions. Les partenariats et la publicité ont également ramené 7,5 millions d'euros (+ 11 %). Par contre, les droits TV et marketing font baisser la moyenne, puisqu’ils ont chuté de 9 % (34,5 millions d'euros). Une ombre qui ne noircira pas le tableau final, sachant que la direction des Gones n’attend que du positif. Malgré plusieurs évènements majeurs au sein du Groupama Stadium durant l’été 2020, tout dépendra aussi de la saison sportive de l’OL. En cas de qualification pour les huitièmes de finale de la C1 et de podium en Ligue 1, tout ira bien. Par contre, si le contraire se passe...