OL : Peter Bosz pire entraîneur que Rudi Garcia

Battu (2-0) à Monaco ce week-end, l’Olympique Lyonnais est à la peine en Ligue 1. Un match à oublier, synonyme d’une 6e défaite en championnat pour l’effectif de Peter Bosz, soit le total de la saison dernière.

Très critiqué lors de son passage à Lyon, Rudi Garcia voit son successeur faire moins bien que lui cette saison. Au Stade Louis II ce samedi, l’OL a sombré malgré les débuts de Tanguy Ndombele et Romain Faivre. Tout a été si vite dès la 2e minute de jeu avec l’ouverture du score de l’ancien lyonnais, Jean Lucas. Wissam Ben Yedder, auteur de son14e but en Ligue 1, a assommé les Gones à la demi-heure de jeu en doublant la mise. Un scénario qui se répète depuis le début de saison pour les Lyonnais. Un revers logique lors de cette 23e journée qui vient mettre fin à sept matchs sans défaite en Ligue 1, dont trois victoires de rang. L’OL n’est que 8e au classement à 8 points de la 3e place qualificative en Ligue des champions, et détenue par Nice. Un triste constat. Lyon n’a plus disputé la Ligue des champions depuis sa demi-finale perdue face au Bayern Munich en 2020, la série risque de durer.

Avec Peter Bosz, l'OL ne rugit plus cette saison

😤"Je n'ai pas vu un joueur qui voulait gagner en premiere mi-temps." Les mots forts de Peter Bosz après le revers des siens au stade Louis II.

Si le vestiaire lyonnais se dit avec le coach néerlandais, ce n'est pas le cas sur le terrain. Après Angers, le PSG, Nice, et Reims, au tour de Monaco de vaincre l’Olympique Lyonnais. Avec six défaites cette saison après seulement 23 journées, les Lyonnais font pire que l’ensemble de la saison dernière où ils n’avaient perdu que 6 fois. Le 4e de la saison dernière est bien en retard sur le dernier exercice, notamment en défense. Les hommes de Peter Bosz ont encaissé 30 buts cette saison dans l’hexagone, contre 43 sous Rudi Garcia la saison dernière…il reste encore 15 journées. Avec 34 points au classement, l’équipe rhodanienne est très loin de ses 76 points acquis la saison dernière, même pas la moitié cette année. L’OL s’apprête à affronter Nice, Lens et le champion de France en titre lillois lors des trois prochaines journées en Ligue 1. Le pire est sûrement à venir.