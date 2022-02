OL : Peter Bosz hurle à la vengeance contre Nice

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent ce jeudi en conférence de presse, Peter Bosz a encore une fois répondu à ceux qui avaient remis en cause ses choix tactiques lors de la défaite de Lyon à Monaco.

Les supporters de l’OL se sont longtemps demandé quelle mouche avait piqué l’entraîneur néerlandais de Lyon samedi dernier au moment de composer son onze de départ face à l’AS Monaco. Et même si Peter Bosz a rectifié le tir à la pause, le mal était déjà fait, Anthony Lopes, abandonné par ses coéquipiers, ayant déjà encaissé deux buts et évité d’en prendre deux ou trois de plus. Avec un peu de recul, le coach lyonnais a toujours du mal à comprendre pourquoi il a été ciblé par les critiques des fans, mais aussi des journalistes et des consultants. Car pour lui sa composition d’équipe au stade Louis II était classique, et n’était en rien une explication à la défaite de l’Olympique Lyonnais face à un concurrent direct dans la course à une place sur le podium de Ligue 1. A deux jours de la réception de Nice au Groupama Stadium, Peter Bosz s’est vivement défendu.

Lyon et Peter Bosz n'en peuvent plus de Nice

Pour l’entraîneur néerlandais, les fautifs sont ses joueurs et pas ses choix. « Le début de match face à Monaco m'a fait mal. On doit faire mieux (...) Ce début de match mauvais n'a rien à voir avec le système. Le premier but est parti d'une touche sur laquelle on a très mal défendu. C'est peut-être dû à la concentration. Contre Marseille, on a subi l'ouverture du score sur corner », a fait remarquer Peter Bosz, qui envoie donc un message très clair à ses joueurs dans la perspective du match contre Nice. Et pour enfoncer le clou, le coach néerlandais a rappelé qu’il n’avait pas oublié le scénario du match aller à l’Allianz Riviera et voulait sa revanche (Ndlr : Lyon menait 2-0 avant de s’écrouler en fin de match et de perdre 2-3). « Je suis revanchard par rapport au match aller. Les gens n'ont pas oublié non plus la dernière journée de la saison dernière », a fait remarquer Peter Bosz, qui maîtrise son OL sur le bout des doigts. En effet, lors de la 38e journée de la saison 2020-2021, Nice avait gagné à Lyon, privant le club de Jean-Michel Aulas d’un ticket pour la Ligue des champions.