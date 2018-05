OL : Pep Guardiola s’immisce dans le mercato de l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Décidément, Tanguy Ndombélé est un joueur qui a beaucoup de succès auprès des clubs anglais en vue du prochain mercato...

Auteur d’une saison réussie à l’OL, l’international espoir français est dans le viseur de Tottenham selon la presse britannique. Mais pas seulement. En effet, le journal L’Equipe croit savoir que l’ancien milieu relayeur d’Amiens est également surveillé de près par Manchester City. Le quotidien national va plus loin en affirmant que Pep Guardiola a d’ores et déjà « pris des renseignements » durant la saison auprès de Jean-Michel Aulas, néanmoins déterminé à conserver le joueur recruté pour 10ME à Amiens.

Outre les Citizens et les Spurs, le club de Manchester United serait également attentif aux prestations de Tanguy Ndombélé et envisagerait de passer à l’offensive au mercato. Une lutte à trois qui pourrait faire monter les enchères de manière spectaculaire. Et malgré la position de l’OL dans ce dossier, cela pourrait chambouler les plans de la direction rhodanienne. Surtout que d’autres clubs comme le PSG et l’Inter Milan surveillent également la situation du natif de Longjumeau, qui n’imaginait sans doute pas au début de la saison qu’il aurait autant de courtisans de premier choix un an plus tard…