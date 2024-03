John Textor déchainé, encore un énorme coup pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même en dehors de la période de mercato, John Textor bichonne son OL en allant chercher un directeur général de qualité chez Eagle Football pour faire encore passer de sérieux caps à ses clubs, dont Lyon est la tête de gondole.

On peut aimer ou pas le style John Textor, mais force est de constater que l’Américain ne reste pas inactif après avoir racheté l’Olympique Lyonnais. Freiné par la DNCG l’été dernier, le propriétaire de l’OL a effectué un mercato très offensif pour redresser la barre de son club en championnat. Et pourquoi pas lui offrir une belle fin de saison en Ligue 1 et en Coupe de France. La nomination de Pierre Sage, qui était aussi une volonté du businessman du Missouri, fait partie des bonnes initiatives prises par le nouveau boss. Dans les coulisses également, Textor s’active et la réorganisation de l’OL a été frappante ces derniers mois, avec des départs de taille dont celui de Jean-Michel Aulas, mais aussi beaucoup d’arrivées pour mettre des hommes forts aux bonnes places.

Et cela continue puisque L’Equipe annonce désormais l’arrivée de Michael Gerlinger au poste de directeur général d’Eagle Football. Le dirigeant allemand, connu pour avoir chapeauter le secteur sportif et économique du Bayern Munich pendant quasiment deux décennies, arrive avec la mission de gérer la politique sportive des clubs d’Eagle Football, dont l’OL sera la tête de gondole.

Un ponte du Bayern débarque

La nomination de Gerlinger va avoir lieu dans les prochains jours selon le quotidien sportif, qui souligne que le nouveau responsable parle allemand, anglais et français, ce qui lui permet d’être présent sur quasiment tous les fronts. Il s’associera donc à Jean Sudres, responsable juridique du secteur sportif, dont les premiers pas ont aussi été très appréciés au sein du club. De quoi provoquer des retours plutôt positifs sur les réseaux sociaux à l’annonce de cette nouvelle. « Ça se structure solidement du côté de Textor », a même glissé Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OM, mais qui avoue donc que John Textor continue d’oeuvrer pour consolider l’OL sans faire n’importe quoi. S’entourer de gens compétents et performants, c’est la volonté du propriétaire du club rhodanien, et elle est globalement approuvée par les supporters lyonnais pour le moment.