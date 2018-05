OL : Une faille au mercato ? Tottenham fonce dessus

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Cette saison, la jeunesse de l’Olympique Lyonnais a souvent été mise en avant pour expliquer l’irrégularité de l’équipe de Bruno Genesio.

Il est vrai qu’en dehors de la charnière centrale, le manque d’expérience s’est parfois fait ressentir. Néanmoins, cela permet aussi à des éléments méconnus de se révéler, et cela a été le cas de Tanguy Ndombélé. L’OL va indubitablement lever son option d’achat pour un total de 10 ME dans les prochains jours, et faire du milieu de terrain un membre à part entière du club rhodanien. Mais pour quel avenir ?

En effet, si Jean-Michel Aulas a mis les barbelés pour plusieurs éléments et notamment Ferland Mendy, Houssem Aouar ou Lucas Tousart, rien ne laisse penser que Lyon n’écoutera pas les offres pour l’ancien amiénois. Une situation dont aimerait rapidement profiter Tottenham, qui selon Talk Sport, rêve de recruter l’international espoir français avant que les enchères ne montent trop. Le club londonien, qualifié pour la Ligue des Champions et qui aime piocher en France, même si ce n’est pas toujours avec réussite, est en tout cas persuadé que le prix mis sur Ndombélé, même élevé, sera légitime pour un milieu aussi jeune et talentueux. Le but final de la manœuvre serait de remplacer Moussa Dembélé, qui pourrait s’envoler loin de Londres en cas de belle offre.