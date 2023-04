OL : Penalty pour Lyon, une légende de l'OM tremble

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vendredi à Toulouse Alexandre Lacazette a inscrit son 19e but de la saison en championnat, sur pénalty. Un total qu’il espère améliorer face à l’OM dimanche.

Malgré la saison laborieuse de l’Olympique Lyonnais, un joueur est toujours fidèle au poste et plus performant que jamais. Il s’agit d’Alexandre Lacazette, dont le retour dans son club formateur cet été est une réussite totale pour Jean-Michel Aulas. Le capitaine de l’OL porte son équipe à bout de bras et espère améliorer son total de 19 buts inscrits cette saison en Ligue 1 à l’occasion du choc de dimanche soir face à l’OM au Groupama Stadium. Buteur sur penalty contre Toulouse le week-end passé, Alexandre Lacazette a par ailleurs marqué son 26e penalty avec l’OL.

Papin sous la menace de Lacazette

Un record puisque sur les 75 dernières années, seul Jean-Pierre Papin fait mieux. La statistique est amusante et va raviver la rivalité entre Marseille et Lyon dans les semaines et les mois à venir car Alexandre Lacazette n’a plus que deux penaltys à inscrire pour égaler la légende de l’Olympique de Marseille, auteur de 28 buts sur penaltys.

Dans ce classement original, Alexandre Lacazette n’est toutefois pas à l’abri d’être rattrapé par certains buteurs encore en activité en Ligue 1. C’est par exemple le cas de Wissam Ben Yedder, troisième du classement avec 25 penaltys transformés sous les couleurs de l’AS Monaco ou encore de Neymar, qui a inscrit 23 penaltys depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juillet 2017. Les supporters de l’OM, qui se fichent sans doute de cette statistique, espèrent seulement que Lacazette ne se rapprochera pas de Jean-Pierre Papin le week-end prochain. Cela voudrait dire que l’ancien buteur d’Arsenal a inscrit un penalty à Pau Lopez au Groupama Stadium.