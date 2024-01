La décision forte de l’OL, cette recrue est déjà virée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL n'a pas l'intention de garder des joueurs qui n'ont que très peu de chances de jouer et c'est le cas de la recrue estivale Diego Moreira, qui risque d'être renvoyé à Chelsea avec six mois d'avance.

L’Olympique Lyonnais se montre très actif sur ce marché des transferts qui a encore 10 jours devant lui. Le club rhodanien envisage de faire venir encore deux ou trois joueurs, mais forcément, les départs sont moins nombreux. Cela n’empêche pas un coup de balai forcé qui va faire des dégâts. Notamment chez un joueur qui n’est arrivé qu’en début de saison, mais qui va faire les frais du recrutement hivernal. Il s’agit de Diego Moreira, prêté par Chelsea au mois d’août et qui était arrivé comme un espoir portugais pour dynamiter le côté. Il y avait en effet beaucoup d’enthousiasme chez le joueur né en Belgique et qui n’avait disputé que deux matchs avec le Benfica Lisbonne avant de signer pour Chelsea comme un grand espoir du football lusitanien.

Chelsea partant pour récupérer Moreira ?

🏆 Direction les 8e de finale de @coupedefrance 🔜



🎞 Notre qualification face à Bergerac en images ⤵#BPFCOL 📸 @lubodomo — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2024

Malgré une apparition en pré-saison, Moreira n’a pas eu sa chance chez les Blues, et ses apparitions à Lyon ont confirmé son côté très brouillon et son manque de précision. Résultat, les différents entraineurs qui se sont succédés ne lui ont pas vraiment fait confiance, et son passage à l’OL touche à sa fin. En effet, selon RMC, les dirigeants lyonnais veulent renvoyer le Portugais à Chelsea cet hiver, afin de faire de la place, notamment en cas d’arrivée d’Arnaut Danjuma. La signature du joueur de Villarreal, actuellement prêté à Everton, n’est pas encore en bonne voie, mais le but de l’OL n’est pas de garder des joueurs qui n’auront pas de temps de jeu. Mais Chelsea doit encore donner son feu vert, même si le club londonien serait intéressé, puisqu’il est limité dans le nombre de joueurs prêtés, et se verrait ainsi octroyer une place de plus à ce niveau en cas de retour de Diego Moreira. Pour le joueur en revanche, cette première expérience en France sera pour le moment un gros échec.