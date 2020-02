OL : Penalty pour Lyon ? Le PSG et l'OM devraient se taire !

Dans : OL.

C'est une plaisanterie habituelle, lorsque Lyon obtient un penalty, l'expression « penalty pour Lyon » sort sur les réseaux sociaux. Pourtant les arbitres ont été plus généreux pour le PSG et l'OM cette saison.

Si la décision d’Eric Wattellier a été longue, très longue, très très longue, avant d’accorder un penalty à Lyon contre Metz, vendredi soir, il n’y a pas non plus à hurler au scandale suite à ce choix de l’arbitre. Et encore moins à sa décision de faire retirer ce même penalty, le gardien de Metz étant très largement devant sa ligne de but. Mais forcément, cela s’est déchaîné sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois que l’Olympique Lyonnais bénéfice d’un penalty. Pourtant, si l’on regarde les statistiques d’Opta en Ligue 1 cette saison, l’OL n’est pas du tout le club le mieux servi par les arbitres. Et c’est même du côté des clubs dont les supporters ironisent le plus que l’on trouve les équipes ayant obtenu le plus de penalties. En effet, le Paris Saint-Germain en a obtenu 8, avec 6 réussis, tout autant que Lille, l’Olympique de Marseille ayant eu 6 penalties (4 réussis) avant de recevoir Nantes ce samedi au Vélodrome. De son côté, le club de Jean-Michel Aulas a profité à 5 occasions d’un penalty (4 réussis).

Si l’on se penche sur les cinq dernières années, le Paris Saint-Germain est leader avec 47 penalties, l’Olympique Lyonnais est troisième avec 40 penalties, soit 8,8% des buts marqués par l’OL…le second étant une grosse surprise puisque c’est Toulouse avec 45 penalties accordés au TFC. De quoi tordre le cou à un éventuel favoritisme arbitral pour Lyon, même si forcément ce running gag va continuer encore et toujours.