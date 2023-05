Denayer fait le tri après sa vidéo scandale à Dubaï

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En septembre dernier, Jason Denayer quittait libre l'OL pour rejoindre le FC Shabab Al-Ahli de Dubaï. Là-bas, le Belge déçoit autant sur le terrain qu'en dehors. Son dernier post Instagram ne plaît pas du tout aux défenseurs des animaux.

Il n'est pas toujours facile de suivre Jason Denayer et surtout de suivre sa carrière. Le défenseur belge, longtemps propriété de Manchester City, a accumulé les expériences en prêt dans différents clubs. Acheté par l'OL en 2018, il a connu quatre années plus stables mais qui n'ont débouché sur aucun avenir sérieux. Denayer n'a jamais voulu prolonger son contrat dans le Rhône, partant libre l'été dernier. Il a longtemps attendu une offre intéressante en Europe avant de céder aux sirènes du FC Shabab Al-Ahli, club de Dubaï. Là-bas, le Belge n'est pas au mieux depuis le début de saison. Il a enchaîné les blessures, ne débutant que 8 fois sur 26 matchs cette saison.

Denayer et son tigre en laisse, scandale en vue

Une déchéance sportive qui s'accompagne d'une vie privée loin d'être irréprochable. Ce mercredi, le défenseur belge a fait parler de lui en postant sur ses réseaux sociaux une photo où on le voit tenir en laisse un tigre avec une chaîne en fer rouillée. Il accompagne le cliché d'un message presque provocateur. « En train de promener mon chat », écrit-il ironiquement sur Instagram. Un message repris de suite par le journal anglais The Sun, lequel s'est indigné de ce comportement mais aussi de l'attitude de Denayer sur les réseaux sociaux.

« Je promène mon chat »



Jason Denayer s'affiche avec un tigre en laisse sur Ies réseaux. 🤦‍♂️



(Instagram) pic.twitter.com/RkOVZ9MZri — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) May 16, 2023

Le Belge a ainsi limité les commentaires sous sa publication. N'apparaissent que des messages assez sympathiques pour lui. « Le Roi Lion avec son tigre », « Tu es le meilleur » et « Le patron », peut-on lire entre autres. Le ménage a été visiblement fait sachant que sa vidéo avait fait énormément réagir, et plutôt négativement. Mais, on reste bien dans le domaine de l'exploitation et la domestication d'animaux sauvages. L'affaire fait déjà grand bruit au Royaume-Uni où les associations de défense des animaux sont sur le coup. Rappelons que Kurt Zouma avait eu des problèmes quand il avait frappé son chat en février 2022. Le défenseur de West Ham avait été condamné à des travaux d'intérêt général. Peu de chances que cela arrive aussi pour Denayer, actuellement résident à Dubaï où ce genre de pratiques n'est pas puni par la loi pour le moment.