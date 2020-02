OL : Lyon sans les pénos c'est zéro, ça balance

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'est imposé vendredi soir à Metz (0-2), mais le penalty accordé à Lyon et donné à retirer a mis en furie les joueurs messins.

La victoire de l’Olympique Lyonnais à Saint-Symphorien n’est pas usurpée, mais du côté du club lorrain on a très mal digéré l’ouverture sur penalty de l’OL juste avant la pause. Après avoir attendu très longtemps la décision de l’arbitre, qui a utilisé la VAR, Metz pensait avoir limité la casse, mais le penalty, manqué par Maxwel Cornet, a été donné à retirer et cette fois Moussa Dembélé a marqué. Pour Fabien Centonze, trop c’est trop et le défenseur du FC Metz a craqué.

Car pour le joueur messin, la colère s’est transformé en rage. « Forcément qu’il y a beaucoup de colère ! On se fait toujours pénaliser de la même façon. De toute façon, sans penalties, Lyon est une équipe très moyenne. Il faudrait quand même que les arbitres se réveillent à un moment donné ou qu'ils nous mettent des arbitres étrangers parce que là ça ne va plus du tout. Ça commence à bien faire. On est dans le match, on est correctement dans la rencontre et puis ça tourne toujours de la même manière », a lancé, sur Canal+, Fabien Centonze, qui risque de regretter ses propos à l’encontre des arbitres.