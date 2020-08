OL : Pellistri à Lyon, signature imminente ?

Dans : OL.

Opposé à Manchester City samedi soir, l’Olympique Lyonnais ne bougera pas au mercato tant qu’il est encore en lice en Ligue des Champions.

Pour le club rhodanien, il est bien évidemment nécessaire de se concentrer à 100 % sur ce rendez-vous historique. Juninho en a bien conscience, même si le directeur sportif de l’OL a accepté de brièvement évoquer le mercato après la qualification lyonnaise contre la Juventus Turin vendredi soir. Le Brésilien a notamment fait savoir qu’il existait un risque de voir partir un ou deux cadres de l’effectif, notamment en cas de non-qualification en coupe d’Europe la saison prochaine. Mais chaque départ sera bien évidemment compensé, probablement par des jeunes joueurs prometteurs. Parmi les pépites scoutées par l’OL ces dernières semaines, on retrouve bien sûr Facundo Pellistri.

Et le petit prodige de Penarol a peut-être disputé dimanche soir son dernier match avec le Club Atletico dans le cadre du Clasico face à Nacional (1-1). En effet, le journaliste Juan Arango a fait savoir via son compte Twitter que le départ de l’ailier droit était imminent. Reste à savoir s’il va prendre la direction de Lyon, comme l’espèrent les fans du club rhodanien. « Il a été rapporté en Uruguay que Facundo Pellistri allait quitter Penarol après le Clasico. Il est dans le viseur de plusieurs équipes européennes. Récemment, il a négocié avec Lyon » peut-on notamment lire sur le compte Twitter du journaliste, pour qui une signature ne France ne serait donc pas une grosse surprise pour Facundo Pellistri. Reste maintenant à voir si l’OL parviendra à boucler ce dossier en dépit de la concurrence énorme de plusieurs cadors européens. La semaine dernière, L’Equipe dévoilait notamment les intérêts de Manchester United, Manchester City et la Juventus Turin pour ce crack estimé à environ 10 ME par son club formateur.