OL : Du très lourd menace Lyon pour Pellistri !

Dans : OL.

Une nouvelle fois dans l’optique de recruter des jeunes joueurs en post-formation au mercato, l’Olympique Lyonnais a ciblé Facundo Pellistri.

Considéré comme un petit prodige en Uruguay, le n°10 de Montevideo attire de nombreuses convoitises dans l’optique du mercato estival en Europe. Comme révélé il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais est bel et bien intéressé par cet ailier prometteur. Ce mercredi, le journal L’Equipe confirme l’intérêt des Gones, et une première offre signée Jean-Michel Aulas à hauteur de 5 ME. Une belle somme pour un joueur encore très jeune et très perfectible, mais que les dirigeants de Peñarol ont refusé. Selon le quotidien national, le club sud-américain attend près de 10 ME afin de libérer son meilleur joueur.

Au-delà du prix, un autre obstacle de taille vient menacer cette piste ultra-sexy pour l’Olympique Lyonnais. Il s’agit de la concurrence, absolument démentielle sur ce dossier. « Le nom de Pellistri est également en bonne place sur le bureau de Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus Turin, qui voit en lui le nouveau Paulo Dybala » indique le quotidien, pour qui une offensive du champion d’Italie en titre dans les semaines à venir est totalement possible. Par ailleurs, l’OL et la Juventus Turin, qui se rencontreront vendredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, ne sont pas les seuls cadors européens intéressés. Avec plus de recul, Manchester United et Manchester City observent également l’évolution de ce dossier et les performances de Facundo Pellistri. Reste maintenant à voir qui parviendra à trouver un accord avec Montevideo et à convaincre le joueur dans les semaines à venir. Une chose est certaine, l’OL envisage sérieusement de revenir à la charge avec offre supérieure à 5 ME afin de régler le premier problème.