Acharnement sur Emerson, l'OL en grand danger

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une première partie de saison plus que correcte à l’Olympique Lyonnais, Emerson attire les convoitises sur le marché des transferts.

Il y a quelques jours, Chelsea a sollicité l’OL afin de briser le prêt d’Emerson Palmieri. Confronté à la grave blessure de Ben Chilwell, victime d’une rupture des ligaments croisés et out jusqu’à la fin de la saison, Chelsea a tenté le tout pour le tout afin de récupérer Emerson, prêté sans option d’achat à Lyon. Pour le club rhodanien, il était en revanche impensable de lâcher le champion d’Europe italien en cours de saison et Chelsea souhaite donc se rabattre sur Lucas Digne. Mais à la fin de la saison, l’OL n’aura plus son mot à dire sur l’avenir d’Emerson, qui retournera à Chelsea. Pour combien de temps ? La question va se poser car d’ici là, les Blues vont récupérer Chilwell et ils auront peut-être recruté un autre latéral gauche.

Emerson priorité de la Lazio l'été prochain ?

C’est ainsi que selon les informations du Corriere dello Sport, la Lazio Rome a jeté son dévolu sur Emerson et souhaite le recruter lors du prochain mercato estival. Le défenseur gauche de Chelsea est le rêve absolu de Maurizio Sarri, qui varie entre une défense à quatre et une défense à cinq, et qui estime qu’Emerson est capable de s’adapter à tous les systèmes. Pour le moment, aucun détail chiffré n’a fuité mais de toute évidence, il faudra mettre le prix pour s’attacher les services d’Emerson. Que ce soit pour la Lazio ou l’OL, si le club rhodanien se positionne pour recruter définitivement le latéral gauche de 27 ans, le tarif devrait osciller entre 10 et 15 millions d’euros. Un montant non négligeable pour l’Olympique Lyonnais, dont la capacité à investir une telle somme cet été dépendra en grande partie d’une qualification ou non pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Quant à Emerson, il pourrait être séduit par la perspective de retourner en Série A. Même si pour lui, une signature à la Lazio aurait un gout particulier, quatre ans après avoir quitté… l’AS Roma.