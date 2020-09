OL : Pellistri à Lyon, accord trouvé pour 7ME !

Dans : OL.

La signature de Facundo Pellistri à l'Olympique Lyonnais semble désormais imminente, un accord ayant été trouvé entre le club de JM Aulas et Penarol.

Les planètes sont en passe de s’aligner concernant la venue du très attendu Facundo Pellistri à Lyon, le dernier obstacle, à savoir un accord financier entre l’OL et son club, Penarol, ayant été levé ces dernières heures. Selon Canal+, Jean-Michel Aulas et son homologue sud-américain se sont entendus sur un transfert de 5ME plus des bonus à hauteur de 2ME pour le joueur de 18 ans, qui avait un contrat jusqu'en juin 2022 avec Penarol. La venue de l’attaquant uruguayen à l’Olympique Lyonnais, souhaitée plus que tout par Juninho, est donc proche, l’hypothèse d’un report en décembre pour cette opération étant désormais à oublier suite à cet accord total entre les deux clubs.

Cela faisait des semaines et même des mois que le nom de Facundo Pellistri circulait du côté de la capitale des Gaules, l'OL ayant plus que jamais besoin d'un renfort sur le flanc droit de son attaque. Si cette opération se confirme, l'attaquant, natif de Montevideo, va désormais devoir découvrir l'Europe et la Ligue 1, ce qui n'est pas le plus facile. D'autant plus que les supporters placent d'énormes espoirs en Facundo Pellistri, à l'instar de ce qu'il y avait eu lorsque Bruno Guimaraes avait rejoint l'OL. Au jeune attaquant uruguayen de prouver qu'il mérite cette confiance des fans lyonnais.