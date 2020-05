OL : Pedro Mendes ciblé, il répond

Dans : OL.

Malgré la présence de quatre joueurs dans ce secteur au début de la saison, l’Olympique Lyonnais s’est fixé comme priorité de trouver un défenseur central cet été.

Certes, il pourrait y avoir de sacrés chantiers à d’autres postes dans les semaines à venir, notamment en cas de départ de Memphis Depay, Moussa Dembélé ou Houssem Aouar. Mais Juninho et Bruno Cheyrou se sont déjà mis au travail sur le recrutement d’un défenseur central, afin de trouver enfin un bon duo. Au Portugal, le journal O Jogo a annoncé ainsi que Pedro Mendes, déjà rodé aux joutes de Ligue 1 après son passage à Rennes puis sa confirmation à Montpellier, est ciblé. Une information que l’intéressé ne confirme pas, même s’il a expliqué qu’il serait attentif si cela devait être le cas.

« Je ne suis au courant de rien. Mais je suis très flatté d’être associé à l’OL. C’est un grand club et je suis ambitieux Je suis très heureux à Montpellier, poursuit l’ancien joueur du Real Madrid, de Parme ou du Stade Rennais. J’adore le club, mes coéquipiers, le staff, les supporters, la ville », a prévenu le défenseur central portugais sur les ondes de RMC. Une manière de dire que Pedro Mendes n’est pas prêt à tout pour quitter Montpellier, mais que l’idée de rejoindre un club plus ambitieux en Ligue 1 a néanmoins de quoi séduire le joueur de 29 ans. Pour le moment, l’OL travaille en tout cas sur de nombreux dossiers, et notamment celui de Mamadou Sakho, qui possède un contrat et un salaire à un tout autre niveau que le joueur de Montpellier.