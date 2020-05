OL : La piste Sakho ? Son salaire explose tout !

Dans : OL.

Malgré les présences de Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen, l’Olympique Lyonnais n’est pas satisfait de sa charnière centrale.

Un problème récurrent pour le club rhodanien, qui peine à trouver le duo capable de lui apporter la sécurité nécessaire sur le long terme. Après avoir énormément misé sur le Danois l’été dernier, l’OL se prépare à un nouveau gros coup. L’Equipe révèle en effet que l’idée du recrutement de Mamadou Sakho continue d’avancer, un dossier déjà ouvert il y a deux ans de cela. L’international français est un pilier de Crystal Palace, ce qui en fait un joueur solide de Premier League, mais bien évidemment très loin des places européennes qu’il a pu connaitre au PSG ou à Liverpool. Depuis deux semaines, Lyon travaille ainsi sur cette piste proposée par Rudi Garcia.

L’idée est séduisante pour ramener un joueur d’expérience sept ans après son départ du Paris SG. L’avantage sur le plan économique sera le montant de son transfert, estimé à 10 ME en raison de la prochaine fin de son contrat en juin 2021. Par contre, au niveau du salaire, l’ancien capitaine parisien exploserait la grille actuelle de l’OL. Il touche environ 6 ME par an du côté des Eagles, et pourrait consentir une légère baisse à désormais 30 ans, mais cela reste tout de même au-dessus d'un Memphis Depay. Le nouveau recruteur en chef Bruno Cheyrou s’est mis au travail sur ce dossier, qui serait tout de même vu comme très compliqué en interne. Reste à connaitre l’avis de Mamadou Sakho, qui pourrait apprécier un retour en Ligue 1 dans un club ambitieux, même si l’absence de Coupe d’Europe interpelle forcément.