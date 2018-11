OL : Pas motivé, médiocre, Fékir sans pitié avec le Lyon de la L1

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Positif sur le plan comptable, frustrant sur le plan du scénario, le nul ramené d’Allemagne lors de la dernière journée de Ligue des Champions a néanmoins permis à Lyon de rester en bonne position de son groupe de Ligue des Champions. Une victoire ce mercredi face à Hoffenheim, et le billet pour la phase à élimination directe serait pratiquement en poche. Même si le TSG a démontré lors du match aller que sa présence en Ligue des Champions n’était pas usurpée, les Lyonnais savent qu’ils ont là une chance en or d’aller encore plus haut. Et pour Nabil Fékir, il est l’heure de voir un grand OL sur le terrain car en championnat, c'est plutôt un OL peu inspiré et pas toujours motivé qui se montre...

« On est prêts. Peut-être qu’on n’aborde pas la Champions League de la même façon que le championnat même si on devrait. Les derniers matches ont été médiocres. Tout le monde doit se remettre au travail. On sait que c’est un rendez-vous très important. J’ai regardé le match aller à la TV. Hoffenheim est une très belle équipe qui produit du jeu et qui est portée vers l’avant. On veut faire quelque chose de beau demain. Il faudra être dans le même état d’esprit qu’à Manchester… », a prévenu le capitaine lyonnais, forfait sur blessure lors du match aller et qui a bien vu que les deux équipes tournées vers l’avant pouvait produire un sacré spectacle.