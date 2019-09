OL : Pas de panique, Juninho a les Bad Gones dans la poche

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a plus gagné depuis quatre matchs, mais mardi en Ligue des champions les supporters rhodaniens ont été très peu sévères avec leurs joueurs malgré une performance très décevante. Ces dernières années, et pas qu'avec Bruno Genesion, on avait connu les fans lyonnais nettement plus frondeurs et rapides à le faire savoir. Mais c'est une évidence, la venue du duo Juninho-Sylvinho a accordé un crédit illimité ou presque aux joueurs de l'OL. Et ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain, le Groupama Stadium ne fera qu'un pour essayer de faire tomber l'ogre de la Ligue 1, ce que Lyon adore faire à domicile.

Et les Bad Gones ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas décidés à lâcher Sylvinho quoi qu'il arrive. « Nous avons toute confiance en Juninho et son staff. Si ce début de saison ressemble aux montagnes russes en termes d’émotions, nous savons qu’un vrai travail de fond est effectué et que les résultats seront au rendez-vous. D’ici là, la patience est de mise et notre rôle et de se donner à fond en tribune », a indiqué la principale associations de supporters lyonnais, qui la semaine passée a eu droit à une rencontre avec l'idole Juninho. C'est pas beau la vie ?