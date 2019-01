OL : Pas de panique, Aulas a confiance pour le derby !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Sur le papier, le derby de dimanche prochain entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard a un grandissime favori et ce sont les Verts. Alors que l'OL vient d'enchaîner trois nuls, soit 3 points, l'ASSE reste sur trois victoires consécutives, le club du Forez ayant délogé Lyon du podium et comptant même deux longueurs d'avance sur le rival historique. Il n'empêche, même s'il admet que ce choc ASSE-OL sera compliqué, Jean-Michel Aulas veut y croire.

Via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais a évoqué ce match. « Notre OL affronte une série sans réussite (au contraire de l’Asse)avec des statistiques très positives : il nous faut nous préparer à 1 terrible épreuve dimanche soir : j’ai une grande confiance dans mon équipe qui a démontré ce soir de grandes valeurs morales👍 », a lancé un Jean-Michel Aulas droit dans ses bottes et qui veut mobiliser les supporters avant un rendez-vous qui peut s'avérer décisif dans la lutte pour le podium. Si Lyon s'incline dimanche dans le Chaudron, l'équipe de Bruno Genesio sera à 5 longueurs de l'ASSE, et forcément la situation pourrait devenir tendue pour le club rhodanien et encore plus pour son entraîneur.