OL : Paqueta viré du 11 de départ par Peter Bosz !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Etincelant pour son retour à la compétition samedi contre Monaco, Lucas Paqueta était prévu pour enchainer ce jeudi à Prague en Europa League.

Et pourtant, le milieu de terrain brésilien était sur le banc de touche au moment du coup d’envoi en République Tchèque. L’OL avait finalement décidé de laisser l’ancien du Milan AC au repos après un enchainement musclé entre son retour au Brésil et ses matchs avec Lyon. Et bien pas du tout. Le Brésilien devait bien débuter ce match, mais il a perdu le droit de faire parti du 11 de départ dans la journée. En effet, Canal+ a annoncé à la pause de la rencontre à Prague, que Lucas Paqueta était arrivé un peu plus d’une minute en retard à la causerie d’avant-match, ce que Peter Bosz n’avait pas du tout apprécié.

Message fort envoyé par P.Bosz au groupe: Paquetá devait être titulaire, il a été mis sur le banc car arrivé avec 1min30 de retard à la causerie — hugo (@hugoguillemet) October 21, 2021

Désireux de montrer à ses joueurs qu’il n’y avait aucun passe-droit, l’entraineur néerlandais a signifié que le milieu de terrain avait perdu sa place. Une information confirmée dans la foulée par L’Equipe, pour qui Peter Bosz a bien fait comprendre son point de vue. « Vous perdez peut-être votre meilleur joueur sur une mi-temps et vous vous retrouvez en difficulté, mais vous gagnez 25 joueurs pour le reste de la saison », a résumé Sidney Govou, pour qui il était important de montrer que personne n’était au-dessus de l’institution. Surtout qu’au final, cela n’a pas porté préjudice à l’OL, solide vainqueur 4-3 face au Sparta Prague.