OL : Paqueta, un énorme risque pris par Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A peine rentré du Brésil, Lucas Paqueta est entré en seconde période lors du match Lyon-Monaco, et a rendu une somptueuse copie avec notamment un geste incroyable sur but de Denayer.

L’Olympique Lyonnais et Lucas Paqueta ont signé un vrai tour de force pour rapatrier l’international brésilien après le match gagné par le Brésil et l’Uruguay jeudi soir. Car dans la foulée du coup de sifflet final de ce match qualificatif pour le Mondial 2022 au Qatar, Lucas Paqueta a enchaîné un vol de dix heures, pris un bon coup de jet-lag avec six heures de décalage horaire et avait forcément un gros coup de barre au moment de retrouver ses coéquipiers juste avant le match. Pourtant l’international brésilien, qui peut clairement prétendre au titre de meilleur joueur de Ligue 1, a mis la pression sur Peter Bosz afin de jouer. Et il a finalement eu gain de cause, malgré les réticences de l’entraîneur lyonnais, conscient du risque qu’il y avait sur le plan physique.

Paqueta a insisté pour jouer avec Lyon

A la 67e minute du match contre l’AS Monaco, alors que le score était toujours de 0-0 et que l’OL semblait avoir du mal à trouver la solution, Peter Bosz a décidé de lancer Lucas Paqueta à la place de Rayan Cherki. Un choix payant pour l’entraîneur néerlandais de Lyon, même si ce dernier avoue que le risque était énorme de faire jouer l’ancien Milanais après un tel voyage pour revenir d’Amérique du Sud. « J'ai pris un gros risque. Normalement, ce n’était pas possible que Lucas Paqueta puisse jouer. Il avait joué 42 heures plus tôt, pendant une heure, avec le Brésil, avant de prendre un avion pour rentrer en France. Je ne devais pas le faire rentrer, mais lui voulait être titulaire. Juste avant le match, alors qu’on était à l'hôtel, on a marché, et on lui a dit de rester dans sa chambre pour dormir. J'ai pris un gros risque, mais ça s'est bien fini », s’est félicité Peter Bosz, conscient de l’importance de Lucas Paqueta dans son équipe et encore plus des trois points pris contre l’AS Monaco.