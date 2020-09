OL : Paqueta à Lyon, ça va se jouer sur le fil

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu offensif, l’Olympique Lyonnais a fait de Facundo Pellistri sa priorité. Mais les Gones apprécient également le profil de Lucas Paqueta…

Recruté par l’AC Milan en provenance de Flamengo en janvier 2019, l’international brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer en Série A. Son talent ne fait aucun doute aux yeux de Leonardo, actuel directeur sportif du PSG, à l’origine de sa signature en Lombardie. Et visiblement, son compatriote Juninho a le même avis puisque le patron du sportif à l’Olympique Lyonnais est très intéressé par l’idée de récupérer Lucas Paqueta cet été. Une information confirmée en cette fin de semaine par Calcio Mercato, qui fait savoir que le joueur a donné son accord de principe afin de rejoindre la capitale des Gaules avant le 5 octobre.

Financièrement, le salaire de Lucas Paqueta ne sera pas un problème pour Lyon, qui s’est délesté de plusieurs joueurs très confortablement rémunérés ces dernières semaines à l’instar de Rafael, Marçal ou encore Tete et Traoré. Il sera toutefois plus délicat de trouver un accord avec l’AC Milan selon le média, qui rappelle néanmoins que toutes les parties souhaitent la même issue, à savoir un départ de Lucas Paqueta vers l’Olympique Lyonnais. Même si les positions des deux clubs sont encore assez éloignées pour le moment, il n’est ainsi pas impossible de voir Juninho et Paolo Maldini se rapprocher au fur et à mesure des jours dans cette dernière ligne droite du mercato. L’idée d’un prêt payant avec option d’achat non-obligatoire est notamment dans les tuyaux. Reste maintenant à voir si l’OL attendra un départ de Memphis Depay ou d’Houssem Aouar afin de passer à l’offensive, ou si le club rhodanien a l’intention de s’offrir coute que coute le prometteur mais irrégulier Brésilien de l’AC Milan…