OL : Marcelo tue cette rumeur née sur Google Traduction

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Commentant la victoire de Lyon vendredi soir à Nîmes, Marcelo avait posté un message en anglais sur les réseaux sociaux, à savoir « I was happy to hitting our target and leave the club where he deserves to be in the Champions League ». Sauf que le « leave » traduit par Google Traduction laissait entendre que le défenseur brésilien « quittait » l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’était pas du tout dans ce sens qu’il fallait le comprendre et Marcelo a bien rapidement fait savoir que pas mal de monde se trompait sur ses intentions au mercato.

Toujours sur les réseaux sociaux, et toujours en anglais, l’ancien joueur du Besiktas a précisé qu'il se réjouissait de qualifier le club en C1. « J'aimerais vous faire savoir que dans mon dernier message, je n'ai pas dit que je quittais Lyon. J’ai seulement dit que j'étais heureux que nous nous soyons qualifiés pour la Ligue des champions. Je suppose que l'anglais n'est pas la langue maternelle de certains journalistes en France et qu'ils ont mal interprétés et écrit des articles incorrects. Je vais être clair une nouvelle fois, je ne quitte pas Lyon et j'ai l'intention de respecter mon contrat avec le club », a indiqué Marcelo, lequel a encore deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas.