OL ‍: Où sont passés ces 317 millions d'euros ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'annonce d'une possible relégation de l'Olympique Lyonnais en fin de saison fait du bruit dans toute l'Europe, le club de John Textor ayant la réputation d'être l'un des meilleurs clubs formateurs du vieux continent. Mais l'utilisation de la vente des joueurs interpelle.

Nul ne peut le contester, l'OL a formé quelques-unes des plus belles pépites du football français et les clubs européens savent qu'en faisant venir un joueur sorti de l'académie lyonnaise, ils ne se tromperont pas. Alors, au moment où les Gones traversent une crise sans précédent, nombreux sont ceux qui se demandent comment l'Olympique Lyonnais peut se retrouver dans une situation financière aussi critique. La DNCG menaçant Lyon de rétrogradation, le quotidien sportif espagnol Sport se penche sur la situation de l'équipe de John Textor et s'interroge sur les motifs de cette descente aux enfers sur le plan financier. Evoquant un « exode massif » à venir du côté de Lyon, Alex Calaff, journaliste du média catalan, fait un rappel plutôt pénible à lire pour les supporters de l'OL.

L'OL est un bon vendeur

En effet, Sport a recensé les ventes les plus récentes de l'Olympique Lyonnais et ce qu'elles ont rapporté dans les caisses du club de Jean-Michel Aulas, puis de John Textor. « Par chance, si l’on peut dire, les Gones ont eu de nombreux talents dans leurs rangs et cela a permis de gagner beaucoup d’argent, mais également d’affaiblir l’équipe. Sans remonter à très loin, ces dernières saisons, l’OL a laissé partir Bradley Barcola (45 millions d’euros au PSG), Castello Lukeba (30ME au RB Leipzig), Malo Gusto (30ME à Chelsea), Lucas Paqueta (43ME à West Ham), Joachim Andersen (17,5ME à Crystal Palace), Bruno Guimaraes (42ME à Newcastle), Tanguy Ndombélé (62ME à Tottenham) et Ferland Mendy (48 ME au Real Madrid) », fait remarquer notre confrère. Un total de 317,5 millions d'euros récoltés par l'OL et dont l'usage n'a pas débouché sur le moindre titre, et surtout n'a pas été suffisant pour laisser les finances lyonnaises dans le vert pendant plusieurs saisons. Au point que c'est désormais Rayan Cherki dont le départ est annoncé pour aider à sauver le club.