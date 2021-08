OL, OM, Nice, Slimani met le feu, surprise pour Delort

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A un niveau inférieur au débat sur le départ de Kylian Mbappé du PSG, plusieurs clubs français sont en quête d’un avant-centre, et cela va animer les prochains jours d’ici la fermeture du mercato.

L’OGC Nice, toujours aussi actif, peine à boucler le dossier menant à Andy Delort, qui est courtisé par l’OM, le club qui le fait réellement rêver. Montpellier négocie durement et le club azuréen s’en lasse. En dépit du fait que le Fennec a récemment décidé de changer d’agent pour rejoindre John Valovic, qui n’est autre que le beau-fils de Christophe Galtier, les discussions avec le MHSC patient. Laurent Nicollin demande 10 ME pour laisser filer son buteur, tandis que Nice n’est monté qu’à 6,5 ME, et encore sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat quasiment obligatoire. Une impasse donc pour le moment, qui pourrait avoir une solution. Ce ne sera pas Burak Yilmaz, que Christophe Galtier apprécie beaucoup, mais plutôt un autre Algérien, coéquipier d’Andy Delort en équipe nationale.

Il s’agit d’Islam Slimani selon L'Equipe. Nice s’est donc tourné vers Lyon, pour un dossier qui semble beaucoup plus facile. Il faut dire qu’Islam Slimani ne convient pas du tout aux exigences posées par Peter Bosz en terme de profil de joueur, et l’Algérien risque de trouver le temps long sur le banc de touche de l’OL cette saison. Bien moins cher que Delort, l’ancien monégasque se voit déjà changer d’air vue la tournure que prend sa saison à l’OL. Il reste à trouver un accord avec Jean-Michel Aulas et Juninho, qui ne retiendront pas l’attaquant, qui pourrait donc libérer du salaire et provoquer une petite rentrée d’argent afin de recruter devant un joueur dont le profil convient mieux à Peter Bosz. Pendant ce temps, c’est l’OM qui se frotterait les mains, avec la liberté d’attaquer le dossier Andy Delort dans les dernières minutes du mercato, même si là-aussi, Laurent Nicollin ne sera pas chaud pour les fameux prêts avec option d’achat chers à Pablo Longoria.